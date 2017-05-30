Atiba: Ligde egemenlik kurarız

Beşiktaş’ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluklarda çok büyük payı bulunan Atiba Hutchinson, Milliyet’e özel açıklamalar yaptı.

"EGEMENLİK KURARIZ"

Ligin en iyi takımı olduklarını belirten Atiba; "Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon beklentileri karşılayamadı ama bu kesinlikle bizim şampiyon olmamızın ana nedeni değil. Belki nedenler arasında olabilir ama bu şampiyonluğun ana sebebi biziz ve bizim gösterdiğimiz istikrardır. Bizim kazanma ruhumuzdur. Çünkü rakiplerin durumundan bağımsız olarak çıktığımız her maçta kazanmak için savaştık. İç saha ya da dış saha olsun kazanmaya yakındık. Bu motivasyon sezon boyuncu özgüvenimizi ve inancımızı yüksek tuttu" dedi.

Ligde bundan sonra egemenlik kuracaklarını ifade eden Kanadalı yıldız; "Ben bundan sonra ligde egemenlik kuracağımıza inanıyorum. Özellikle geçen sene çok önemliydi. Çok büyük bir adım attık. Çünkü o şampiyonluk deyim yerindeyse ateşi yaktı. Kulüp, yönetim ve personel olarak çok önemli bir gelişim içerisinde. Adım adım çok doğru işler yapıldı." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'LA DEVAM EDECEK Mİ?

Atiba fiziksel açıdan çok iyi durumda olduğunu belirterek, “Kesinlikle emekliliği düşünmüyorum. Kafamda belirlediğim bir zaman var ve bu zamana kadar oynamaya devam edeceğim” diye konuştu.

Beşiktaş’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu; "Futbolu bırakacağım günü düşünmek istemiyorum. Bu sezon kendimi geçen sezona göre çok daha iyi hissettim. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Ama taraftarların ileride benim yerime geçebilecek genç bir oyuncu alınması fikrini anlayabilirim. Çünkü kariyerimin sonuna geliyorum ama hâlâ benim büyük hedeflerim var. Önümüzdeki sezon bundan daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Hâlâ Beşiktaş’a verebileceğim çok şey var. Hâlâ futbola çok büyük bir tutku ve büyük bir aşkla bağlıyım" dedi.