Atiba Rizespor maçında hatasız oynadı

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden Atiba Hutchinson, bu sezon da oynadığı futbolla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Kanadalı oyuncu, Süper Lig'in 23. haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçında hatasız denilebilecek bir performans sergiledi.

102 PASIN 100'Ü İSABETLİ

Atiba, Rize maçında kilit bir rol oynadı. Tecrübeli oyuncu mücadelede yaptığı 102 pasının 100’ünde isabet buldu ve yüzde 98 pas isabet yüzdesiyle maçı tamamladı.

ATİBA HATASIZ OYNADI

Öte yandan yayıncı kuruluşun yorumcuları bu istatistik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Tümer Metin, “Hatasız kul olmaz derler ama Atiba resmen hatasız oynamış” ifadelerini kullandı.