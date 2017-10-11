Atiba: Sorununuz yabancı sınırı değil alt yapı

Atiba, Türkiye'deki yabancı sınırı tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Vatan gazetesine konuşan Kanadalı futbolcunun sözleri:

"Yabancı sınırlamasına iki yönlü bakabilirsiniz. Bir sınırlama konulduğunda genç Türk oyuncuların takımlarında oynama olasılıkları artar. Bu da milli takımın seviyesini bir noktaya kadar yükseltir. Ama diğer taraftan lige iyi yabancı oyuncular geldiğinde ligin seviyesi yükselir. Türk oyuncular, daha kaliteli yabancılarla rekabet eder. Bence bu ikisini dengelemek gerekir."

ÖNEMLİ OLAN NASIL YETİŞTİRDİĞİNİZ

"Burada temel mesele bir ülkenin oyuncularını nasıl yetiştirdiği, nasıl geliştirdiği, ülkedeki altyapıların durumu. En önemli kriter, siz genç oyuncularınızı hangi koşullarda yetiştiriyorsunuz? Ayrıca ülkenize getirdiğiniz yabancı oyuncuların sayısından bahsederken o yabancıların niteliği de çok önemli. Ama temel mesele, oyuncular nasıl yetişiyor, hangi koşullarda eğitiliyorlar, altyapı sistemleri nasıl çalışıyor?"