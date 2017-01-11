Atiba: Sosa'yla daha farklı oynuyorduk

Siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, devre arası kamp döneminde Vatan gazetesinde Erdal Cömert'e açıklamalarda bulundu.

"SOSA'YLA DAHA İYİYDİK"

Kanadalı yıldız, takımın ve kendisinin istatistiklerinde yaşanan düşüşün sebeplerine ilişkin ise “Bir düşüş olabilir ama bu beni endişelendirmiyor. Belki şu etkilemiş olabilir; Sosa, gerçekten çok zeki bir oyuncuydu. Doğru alanlarda top almayı, rakibin hatları arasına girmeyi bilen bir oyuncuydu. Onunla beraber çok daha farklı oynuyorduk. Onun etkisi benim yüzdelerimi de yukarılara taşımıştı. Belki bu sezon o olmadığından dolayı pas yüzdem düşmüş olabilir. Ama ben çok ciddi bir düşüş olduğunu düşünmüyorum” değerlendirmesini yaptı.