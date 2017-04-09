Atiba'nın gözlerden kaçan hareketi golü kurtardı

Uzatma dakikalarında attığı golle siyah beyazlı takıma 3 puanı getiren Atiba, maçın sonunda yine Beşiktaş taraftarlarının övgüsünü aldı.

MAÇ SONU BÜYÜK ÖVGÜ

Sosyal medyada çoğu Beşiktaş taraftarı Kanadalı futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş'ın bir diğer futbolcusu Gökhan İnler de Twitter'dan Atiba ile paylaştığı fotoğrafta Atiba'yı gösterip ''Her derde deva Atiba Hutchinson'' yorumunda bulundu.

RODALLEGA'NIN ŞUTUNDA FABRİ'Yİ UYARDI

3-3'ün ardından Hugo Rodallega'nın santradan yolladığı ve direkten dönen şutunda ise Atiba'nın hareketi gözlerden kaçtı. Atiba Hutchinson, sahadaki kimse fark etmeden Rodallega'nın şut atacağını anlayarak Fabri'ye kaleye koş uyarısında bulundu.

Herkesin adeta uyuduğu dakikalarda Atiba'nın Rodallega'nın şut atacağını farkederek İspanyol kaleciyi uyarması Trabzonspor'un golüne engel oldu.