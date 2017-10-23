Atiker Konyaspor Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında topladığı 7 puanla 17. sırada bulunan Atiker Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Akçay ve ekibine verdikleri emekten dolayı teşekkür de edildi.

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz takımızın aldığı olumsuz sonuçları değerlendirmek için Kayserispor ile oynadığımız Süper Lig karşılaşmasının hemen ardından olağanüstü toplanmıştır.

Yönetim Kurulu toplantısındaki değerlendirme neticesinde, Atiker Konyaspor Profesyonel Takımı Teknik Direktörü Sayın Mustafa Reşit Akçay ve yardımcılarıyla yolların ayrılması kararı alınmıştır.

2017-18 Süper Lig Sezonu’nun ilk 9 haftasında takımımızı çalıştıran Mustafa Reşit Akçay’a ve yardımcılarına kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.