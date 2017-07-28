Atınç Nukan'ın çapraz bağları koptu

Stoper bölgesinde Marcelo'nun gitmesinin ardından sıkıntı yaşayan Beşiktaş, şok bir sakatlıkla sarsıldı.

ATINÇ NUKAN 6 AY YOK

İspanya'da yapılan antrenmanda sakatlanan Atınç Nukan'ın 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bu sakatlık hakkında kulüpten açıklama yapıldı.

"İspanya'da çalışmalarına devam eden Futbol Takımımızın sabah antrenmanı sırasında sakatlık geçiren oyuncumuz Atınç Nukan'ın yapılan ortopedik muayenesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilmiştir. En kısa sürede ameliyat edilecek olan Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz"

STOPER ALMAK ŞART OLDU

Marcelo'yu Lyon'a satan, sakatlık nedeniyle Atınç Nukan'dan da devre arasına kadar yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta, Pepe'nin yanına stoper almak şart oldu.

Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde defans bölgesine takviye yapması bekleniyor.