Atletico Madrid çeyrek finalin kapısını araladı

Aziz Yıldırım: Biz buradayız Beşiktaş nerede

1 Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece Son 16 turu ilk maçlarında Manchester City konuk ettiği Monaco'yu 5-3, Atletico Madrid ise deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup etti.

2 Emre Belözoğlu'ndan samimi açıklamalar Medipol Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesini uzatan Emre Belözoğlu, futbol yaşamına dair konuştu.

3 Mesut Özil İstanbul'da Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil İstanbul'a geldi.

4 Şekip Mosturoğlu: Aziz Yıldırım'ı susturmak istediler Şekip Mosturoğlu, bir sanığın Aziz Yıldırım'ın dışarıda konuşmaması için tedbir alınmasını talep ettiğini söyledi.

5 Başakşehir Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini uzattı Medipol Başakşehir, kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

6 Dünya tarihinin en golcü kalecileri Dünya tarihinin en golcü kalecilerini sizler için derledik. Listede bir dönem Süper Lig'de oynayan isim de var.

7 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

8 Demba Ba'dan geri dönüyorum mesajı Beşiktaşlı Demba Ba, fizik tedavi çalışmaları sırasında paylaştığı bir fotoğrafla kendini Star Wars filminin yıldızına benzetti.

9 Fatih Altaylı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ göndermesi Fatih Altaylı, duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım'ı, ''Cemaatçileri kulübe sen üye yapmadın mı?'' diyerek eleştirdi.