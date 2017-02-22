Atletico Madrid çeyrek finalin kapısını araladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen evinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.
ÖMER 11'DE HAKAN CEZALI
Bayer Leverkusen'de milli oyuncularımızdan Ömer Toprak ilk 11'de maça başlarken, Hakan Çalhanoğlu 4 aylık futboldan men cezası dolayısıyla karşılaşmada görev almadı.
ATLETİCO HIZLI BAŞLADI
Maça hızlı başlayan Atletico Madrid ilk yarıyı 17. dakikada Saul Niguez ve 25. dakikada Antoine Griezmann'ın attığı golleriyle 2-0 önde kapattı.
TURUN KAPISINI ARALADI
Ev sahibi ekip 48. dakikada Karim Bellarabi'nin golüyle umutlansa da 59. dakikada Kevin Gameiro penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı.
68'de Savic ile golü bulan Bayer Leverkusen'e 86. dakikada Fernando Torres ile cevap veren Atletico Madrid maçı 4-2 kazanmayı bildi.
Deplasmanda attığı 4 gol ile büyük avantaj yakalayan Atletico Madrid, çeyrek finali büyük ölçüde garantiledi. Leverkusen'in çeyrek finale çıkmak için 15 Mart'ta İspanya'da oynanacak maçta Atletico Madrid'i 3 farklı yenmesi gerekiyor.