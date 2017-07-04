Atletico Madrid Vitolo'ya 40 milyon euro

FIFA'dan aldığı transfer yasağı Ocak 2018'de sona erecek Atletico Madrid buna rağmen kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

İLK TRASFER SEVİLLA'DAN OLCAK

Marca'nın haberine göre; Atletico Madrid'in 2018'deki ilk transferi Sevilla'nın başarılı kanat oyuncusu Vitolo olacak. Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda Sevilla'nın kanat oyuncusu Vitolo için girişimlerini başlatan Madrid ekibi, oyuncunun bonservisi için 40 milyon euro ödemeyi kabul etti. Transfer yasağı gerekçesiyle oyuncuyu ocak ayına kadar kadrosuna kaydedemeyecek olan Atletico, bu yüzden Vitolo'yu devre arasına kadar bir diğer La Liga ekibi Las Palmas'a kiralayacak.

Geride kalan sezonda Sevilla'da 43 maça çıkan İspanyol futbolcu, 6 gol ve 10 asistle takımına katkı verdi.