Atletico Madrid'den Sanchez atağı

İspanya'nın başarılı ekiplerinden Atletico Madrid, Fransız yıldızı Griezmann'ın boşluğunu Arsenal'ın Şilili oyuncusu Alexis Sanchez ile doldurmayı planlıyor.

GRİEZMANN GİDERSE SANCHEZ GELECEK

Yaz transfer döneminde Manchester United'a transfer olacağı iddia edilen Griezmann için Atletico Madrid macerası sona erecek gibi görünüyor. İngiliz ve İspanyol medyasında sık sık gündeme gelen haberlerde Manchester United'ın 90 milyon pound karşılığında Griezmann'ı transfer edeceği yazılıyor. Hatta kulüpler arasında ön protokol bile yapıldığı konuşuluyor.

60 MİLYON POUND

İngiliz basınına göre Atletico Madrid, Griezmann'ı satarsa yerine Simeone'nin de istediği Alexis Sanchez'i 60 milyon pounda kadrosuna katacak. 2018 yılında Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan Sanchez'in oyun tarzı ve zekasının Atletico Madrid'in taktik yapısına son derece uygun olduğu ve Şilili oyuncu için Madrid seçeneğinin Arsenal'da kalmaktan daha akıllıca olacağı belirtildi.