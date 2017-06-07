Aubameyang 70 milyon euroya PSG'de

Real Madrid'in de yakından ilgilendiği Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni takımının Fransız devi Paris Saint Germain olması bekleniyor.

27 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için Paris SG, kulübü Dortmund ile 70 milyon euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı. Alman basınına yansıyan haberde Paris SG'nin golcü oyuncuya da yıllık 14 milyon euro sabit ücret ödeyeceği belirtildi.

PSG'DEN YILLIK 14 MİLYON EURO MAAŞ

Yüksek bonservis bedelini yanı sıra, Fransız ekibi PSG'nin Pierre-Emerick Aubameyang ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı. PSG'nin sezon başına, 27 yaşındaki isme 14 milyon euro maaş ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Alman basınında çıkan haberde, Dortmund'un takımda kalmaya ikna edemediği Aubameyang'ın Fransa'da kendisine bir villa aldığı belirtildi.

AUBAMEYANG'IN YERİNE ARJANTİNLİ GOLCÜ

Bu arada Borussia Dortmund'un Aubameyang'ın yerine düşündüğü isimle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin Ligi'nde River Plate forması giyen 24 yaşındaki Lucas Alario'nun Dortmund'un listesinde olduğu ifade edildi.

Aubameyang'ın ayrılmasının ardından, Lucas Alario'nun Alman ekibine imza atabileceği öne sürüldü. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 46 maçta 40 gole imza atan Aubameyang için sportif direktör Michael Zorc da ayrılık sinyalleri vermişti.