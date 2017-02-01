Aubameyang ilk kez ayrılık dedi

Son birkaç sezondur ismi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Borussia Dortmund'un Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, takımından ayrılma ihtimaline dair ilk kez bu kadar net ifadeler kullandı.

AYRILIK MESAJI

Fransa'da yayın yapan RMC Sport radyosunda eski milli futbolcu Christophe Dugarry’nin programına katılan Aubameyang, kariyerinin gelişimi için sezon sonunda başka bir kulübe gidebileceğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcu henüz kesin bir karar vermediğini belirterek, "Kulübümü çok seviyorum, buradaki taraftarlar harika. Ancak kariyerim adına belki de başka bir kulüpte şansımı denemem gerekiyor. Bunu çok iyi düşünmeliyim. Transfer olmalı mıyım, olursam nereye gitmeliyim, henüz bilmiyorum." dedi.

'EN CAZİP ÜLKE İSPANYA'

Dortmund'dan ayrılması halinde mutlaka 1 numaralı santrafor adayı olacağı bir kulübe gideceğini söyleyen Gabonlu golcü, "Oynamayacağım bir kulübe gitmem. Herkes bana İngiltere’den bahsediyor ama açıkçası benim en çok ilgimi çeken yerin orası olduğunu söyleyemem. Bana en cazip gelen ülke İspanya. İsmimin en çok anıldığı kulüplerden biri Real Madrid olsa da tek seçeneğim Real değil. Son yıllarda büyük gelişim gösteren Fransa Ligi'nin de benim için bir ihtimaller arasında olduğunu söyleyebilirim." dedi.

KOLAY OLMAYACAK

Aubameyang'ın muhtemel transferine dair daha önce açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke, “Bir teklif olursa elbette düşünürüz. Ama bizim için teklifin tutarı kadar nereden geldiği de önemli. Aubameyang'ın bizimle uzun süreli bir kontratı var, dolayısıyla üzerimizde Hummels veya Mkhitaryan'ın transferleri sırasında olduğu kadar bir baskı yok. Aubameyang'ın kulüpten kazandığı yıllık ücret gayet iyi ve Borussia Dortmund'dan daha cazip kulüp sayısı da fazla değil. Bu sebeplerle transferi kolay olmayacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.