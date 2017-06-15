Aubameyang'a Çin'den yıllık 40 milyon euro

Ancak oyuncu için Çin'den yıllık 40 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi. Alman Bild gazetesi, daha önce Paris Saint Germain ile anlaştığı haberleri çıkan Pierre-Emerick Aubameyang için Fransız ekibinin geri adım attığını yazdı.

PSG'YE RAKİP OLDULAR

27 yaşındaki oyuncu için Dortmund'a 70 milyon, oyuncuya ise 15 milyon vermeye hazır PSG'nin Marco Verratti'nin ayrılma ihtimaline karşı, orta sahaya takviye kararı aldığı iddia edildi. Bu nedenle PSG'nin, oyuncuya önümüzdeki sezon için transfer etmek istemediğini oyuncuya iletti.

Aubameyang'ın PSG ile bol sıfırlı 4 yıllık sözleşme hayalleri sona ererken; dikkat çekici iddia Çin'le ilgili geldi. Buna göre, Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, Gabonlu yıldız için devreye girdi.

Quanjian'ın Dortmund'un istediği 70 milyon Euro'ya vermeye hazır ve oyuncuya da 40 milyon Euro verebilir. Bundesliga'yı gol kralı olarak tamamlayan Aubameyang, 31 maçta 31 gol kaydetti. Yıldız oyuncu ayrıca geçen sezon Dortmund formasıyla resmi malarda 43 gole imza attı.