Aubameyang'a yıllık 30 milyon euro

Çin ekibi, Borussia Dortmund'a da 80 milyon Euro önerdi Futbolda bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden bir de Pierre-Emerick Aubameyang.

SON TEKLİF AKLINI ÇELDİ

Gabonlu forvet, Avrupa'daki talipleri transferde Borussia Dortmund'un taleplerini karşılayamazken Çin'den gelen teklifleri de ısrarla reddediyor ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini söylüyordu. Ancak Alman Sportbild Dergisi, bugün yayınlanan sayısında Çin'den gelen son teklifin Aubameyang'ın kafasını karıştırdığını yazdı.

Sportbild, Tianjin Quanjian Kulübü'nün Aubameyang'a yıllık net 30 milyon Euro önerdiğini yazdı. Çin'deki son yasal düzenlemeyle, kulüpler 6 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis ödemelerinde bu bedel kadar devlete de futbolcu gelişim programı için vergi ödüyorlar.

Bu nedenle Çin'den Auba'nın bonservisi için gelebilecek teklifin sınırlı olacağı konuşulurken Sportbild, "Tianjin Quanjian Kulübü'nün sahibi, multi milyarder işadamı Shu Yuhui, Borussia Dortmund'a 80 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti" iddiasında bulundu.