Aubameyang'ın maskeli sevincine ceza yolda

Borussia Dortmund'un sponsoru dışındaki bir spor markasının reklamı olan maske için Gabonlu golcüye en az 50 bin Euro ceza verilecek.

SPONSOR FİRMA İLE BAŞI DERTTE

Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, Schalke ile oynadıkları derbide perdeyi açan golü atsa da, karşılaşma 1-1 sona ermişti. Gabonlu golcünün bu maçtaki gol sevinci başını ağrıtacak gibi görünüyor.

Borussia Dortmund Genel Müdürü Hans-Joachim Watzke, "Konuyu Salı günkü Hamburg maçında sonra konuşacağız. Onun için biraz zor olacak. Bizim sponsorumuzdan farklı bir firmanın ekonomik çıkarları için kullanılmaya zorlanmamız kabul edilemez" diyerek golcüsüne sert bir uyarı yaptı.

ALMAN BASININA GÖRE 50 BİN EURO CEZA

Bid Gazetesi, Aubameyang'ın bu maske nedeniyle en az 50 bin Euro para cezası alacağını yazdı.

Dortmund'un tepkisinin ve işin para cezasına kadar gitmesinin ardında ise sponsor savaşı yatıyor. Borussia Dortmund'un sponsoru olan Alman firma, aynı zamanda kulübün % 5 oranında hissedarı ve kulübün yönetim kurulunda da temsil ediliyor. Aubameyang ise Amerikalı bir spor markası ile anlaşmalı.

Golcü yıldız, Schalke'ye attığı golün sevincindeki maskeyi de o firmanın reklam çekiminde kullanmıştı. Aubameyang, daha önce de kafasına bu firmanın logosunu kazıtınca kulüpten uyarı almıştı.