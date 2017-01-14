Aurelien Chedjou'ya Çin'den teklif var

Sarı-Kırmızılılar’ın ikinci yarıda kadroda düşünmediği ve 2.2 milyon Euro’luk maliyetinden kurtulmak için sözleşmesini fesh etmeyi planladığı Kamerunlu savunmacıya sonunda Çin’den talip çıktı.

2.5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Çin’de Süper Lig’e yeni yükselen Guizhou Zhicheng kulübü devreye girdi ve Chedjou ile görüşmek için Galatasaray’dan izin istedi. Çin ekibinin gözden çıkardığı bonservis ücreti ise 2.5 milyon Euro oldu.

AHMET ÇALIK'IN PARASI ÇIKARILACAK

Bu girişim yönetimde sürpriz etkisi yaratırken, görüşme izininin hemen verildiği belirlendi.

Eğer Chedjou da teklifi kabul ederse, Galatasaray yeni transferi Ahmet Çalık’ın 2.5 milyon Euro’luk bonservis parasını çıkarmış olacak. Ayrıca Kamerunlu’ya fesih bedeli ödenmeyecek ve maaş bütçesinde de 2.2 milyon Euro’luk yer açılacak.