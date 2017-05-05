Aurelio: Derbiyi Beşiktaş kazanır

Türk futbolunda bir döneme damgasını vuran ve ligimizde üç büyük takımın formasını giyen aynı zamanda ilk devşirme futbolcu olarak Türk vatandaşı olup A Milli Takım formasını terleten Mehmet Aurelio, arkadaşımız Selahattin Ekrekli’ye konuştu.

Türkiye’de önce Trabzonspor ardından da Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Aurelio, Fenerbahçeli olmasına rağmen pazar günkü derbiyi Beşiktaş’ın kazanacağını ifade etti.

BEŞİKTAŞ KAZANIR

''Zor bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe. Mehmet Topal’ın olmayışı da büyük bir kayıp. Mehmet Sar-Lacivertliler için çok önemli bir oyuncu. Oyunu çok iyi kontrol ediyor. Fenerbahçe için büyük bir dezavantaj. Ayrıca Şener de yok. Ama büyük takımda her zaman yedek oyuncuları vardır. F.Bahçe, Beşiktaş karşısına aynen Galatasaray maçındaki taktikle çıkabilir. O maçta Fenerbahçe çok kontrollü bir oyun oynadı. İyi kapandı. Belki, Beşiktaş maçı da böyle olacak. Belki de bir kontratakla golü bulacak. 1 golle puanı alabilirler. Belki Lens bir şeyler yapar. Ama Beşiktaş daha avantajlı. Tahiminime göre Beşiktaş, derbiyi 2-1 kazanabilir.''