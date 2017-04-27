Avcı: Oyuncularımız sürü psikolojisine kurban gitti

Avcı, konuşmasına ilk olarak Final Four'a kalan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik ederek başlarken, "İnşallah diğer takımlarımız da Final Four'a katılır" dedi.

"İLK YARIDA RAKİPTEN DAHA İYİYDİK"

Teknik adam maçla ilgili değerlendirmede şunları söyledi:

"Rakipten fazla pas yaptık, daha fazla koştuk, daha fazla orta yaptık. İlk yarıda özellikle oyuna böyle başladık. Attığımız golün ardından oyuncumuza çarpıp giren top rakibi oyuna ortak etti. İkinci yarı daha dengeli geçti. Yediğimiz ikinci golde faul doğru ama 15 önde başladı oyuna. Bir sonraki turda elimizden geleni yapacağız. 10 aydır kulübümüz iki kulvarda birden devam ediyor. Bu harika bir durum. Hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacağız. Ligin lider takımıyla karşılaşacağız.





"OYUNCULARIMIZ, SÜRÜ PSİKOLOJİSİNE KURBAN GİTTİ"

Oyun içinde gerginlik yoktu bence, oyunun ritmiyle alakalı bir durumdu. Kulübümüz yaşanan olaylarla ilgili olarak, yaşanan olayların son derece üzgün olduğumuzu ifade ettik. Nedeni ne olursa olsun, haklı da olsan bu hareketlerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kavganın haklılığı yoktur. Oyuncularımızla ilgili olarak alınan kararları ben bu takımın teknik direktörü olarak başkanımızla beraber aldık. Oyuncularımız sürü psikolojisine kurban gittiler. Bu olayla ilgili olarak başkanımız ve yönetim kurulu adına özür diliyorum.

"BARDAĞIN DOLU TARAFI ÇOK FAZLA"

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, 1 Temmuz'da sezonu açtık ve 10 ay sonra iki kulvarda yoluna devam eden tek takımız. Başakşehir iki kulvarda da yarışın içinde. Geçen hafta hariç harika bir sezon geçiriyoruz. Oyuna ve oyun gücüne inanan Fair Play çerçevesinde hareket etmeye çalışan bir kulübüz. Kazanmaya çalışacağız. Ama kazanamazsak da 2. sırada tamamlamak için mücadele edeceğiz. Bardağın dolu tarafı çok fazla. 3 sene üst üste Avrupa'da mücadele edince UEFA'dan bile sana farklı şekilde bakıyorlar. Adım adım yolumuza devam ediyoruz."