Avcı: Zirveye oynadığımızın farkında olmamız lazım

Ligde maçların başlama saatleri konusunda bir standardın olması gerektiğini anlatan Avcı, "Haftanın ilk maçı saat 13.30’da oluyor. Günaydınla maça başlıyoruz. Oyuncu sağlığı, beslenme ve antrenman planlaması için bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

OYUNCULARINI ELEŞTİRDİ

Bu sezon üçüncü kez teknik direktör değiştirmiş bir takımla zirveye oynayan ekibin karşı karşıya geldiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Zirveye oynadığımızın farkına varmamız lazım. Daha fazla koşmamız ve çabuk oyunu daha iyi oynamamız lazım. 6 ve 44. dakikalarda net yakaladığımız pozisyonlar var. Rakip iyi mücadele etti. Bizim opsiyonlarımızı kapamaya çalıştı. 90 2 de biz kaçırdık. 90 3 de bizim kiralık verdiğimiz golcü attı. Rakibimizi tebrik ediyoruz, yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz. Harika bir sezon geçiriyoruz. Güzel destekler alıyoruz, bunu sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz."