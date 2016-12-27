Avni Aker'de ilk gol ve son gol Fenerbahçe'den

Dün akşam Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ve bordo-mavililerin bu statta oynadığı son maçta skoru 3-0'a getiren golü Lens atarken ilginç bir detay da ortaya çıktı.

İLK GOL DE F.BAHÇE'DEN

Trabzonspor, o zamanki adıyla 1. Lig'de ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı.

1974-1975 sezonunun ilk haftasındaki maçı bordo-mavililer 1-0 kaybederken. Gol ise Fenerbahçeli Ender Konca'dan geldi.

SON GOLÜ LENS ATTI

Öte yandan dün akşam oynananan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı maçta son golü atan Jeremain Lens Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'un oynadığı son lig maçında son golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.