Avni Aker'de ilk gol ve son gol Fenerbahçe'den

Trabzonspor'un Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynadığı son lig maçında son gol Fenerlilerden gelirken bu stattaki ilk golü de F.Bahçe attı.

Avni Aker'de ilk gol ve son gol Fenerbahçe'den
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Dün akşam Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan ve bordo-mavililerin bu statta oynadığı son maçta skoru 3-0'a getiren golü Lens atarken ilginç bir detay da ortaya çıktı.

İLK GOL DE F.BAHÇE'DEN

Trabzonspor, o zamanki adıyla 1. Lig'de ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı.

1974-1975 sezonunun ilk haftasındaki maçı bordo-mavililer 1-0 kaybederken. Gol ise Fenerbahçeli Ender Konca'dan geldi.

SON GOLÜ LENS ATTI

Öte yandan dün akşam oynananan ve sarı-lacivertlilerin 3-0 kazandığı maçta son golü atan Jeremain Lens Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'un oynadığı son lig maçında son golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

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