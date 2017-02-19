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Avni Yıldırım Belaruslu boksörü nakavt etti - İZLE

Avni Yıldırım, daha önce hiç nakavt olmayan Belaruslu boksör Sushchyts'yi ilk raundda yere sererek gümüş kemerin sahibi oldu.

Avni Yıldırım Belaruslu boksörü nakavt etti - İZLE
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Türk boksör Avni Yıldırım, Belaruslu Aliaksandr Sushchyts ile karşılaştı.

Gururumuz Avni Yıldırım, Sushchyts'yi ilk raundda yere sererek müsabakayı nakavt ile kazandı.

İLK KEZ NAKAVT OLDU

Maçtaki performansıyla alkış toplayan Avni Yıldırım, bugüne kadar hiçbir maçında nakavt olmayan Belaruslu boksör Sushchyts'ye de ilk yenilgisini tattırdı.

Avni Yıldırım Belaruslu boksörü nakavt etti - İZLE

GÜMÜŞ KEMER KAZANDI

Robot lakaplı Türk boksör Avni Yıldırım, nakavt ile kazandığı müsabaka sonrası hem gümüş kemerin sahibi oldu, hemde ülkemize büyük gurur yaşattı.

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