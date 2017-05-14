Bu maç öncesinde çıktığı 15 maçı da kazanan Türk boksör Avni Yıldırım, geleneği bozmadı ve Meksika'da rakibi Marco Antonio Periban'ı da yendi.

16'DA 16 YAPTI

Cumartesi gecesi sabah 06.00'da başlayan maçta rakibini deviren Türk boksör Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Şampiyonluk kemerini de takmış oldu.

Avni Yıldırım dünya şampiyonu oldu - İZLE

Avni Yıldırım, büyük bir coşku yaşadı. Şu ana kadar çıktığı 15 maçı da kazanan Türk boksör Avni Yıldırım, Marco Antonio Periban'ı da devirerek 16'da 16 yaptı.