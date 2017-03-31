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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlardan 2 madalya

U23 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün gümüş ile 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalya kazandı.

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Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 55 kiloda altın madalya karşılaşmasında Bediha Gün, Belaruslu rakibi Iryna Kurachkina'ya 5-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.

Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan ise üçüncülük mücadelesinde Belaruslu Kseniya Stankevich'i 2-1 yenereke bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada eleme müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.

Şampiyonada yarın kadınlarda şu müsabakalar yapılacak:

53 kiloda Emine Çataloğlu - Paula Kozlow

58 kiloda Derya Bayhan - Luisa Helga Gerda Niemesch

63 kiloda Sinem Topçu - Adela Hanzlickova

75 kiloda Beste Altuğ - Francy Raedelt

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