Avrupa Kung Fu-Geleneksel Wushu Şampiyonasında sonuçlar

4. Avrupa Kung Fu-Geleneksel Wushu Şampiyonası'nın 4. gününde Türkiye, taolu disiplininde 14 altın, 25 gümüş, 25 bronz olmak üzere toplam 64 madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen organizasyonda dördüncü gün müsabakaları yapıldı.

Türk Milli Takımı, taolu disiplininde 14 altın, 25 gümüş, 25 bronz olmak üzere toplam 64 madalya elde ederek Avrupa ikincisi oldu.

Milliler, dünkü müsabakalarda da 51 madalya kazanarak qinda disiplininde Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.