Avrupa Ligi'nde en iyi pivot ve savunmacı Udoh

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde, takımların genel menajerlerinin katılımıyla düzenlenen anketin sonuçları açıklandı.

Ankete göre ligin en pivotu, yüzde 62,5 oy alan Udoh olarak belirlendi. ABD'li basketbolcuyu, yüzde 12,5 oyla CSKA Moskova'dan ABD'li Kyle Hines izledi.

En iyi savunmacı oylamasında da Udoh zirvede yer aldı. Oyların yüzde 25'ini alan Udoh'u, 18,75'lik oranla Baskonia'dan Macar basketbolcu Adam Hanga ve yüzde 12,5'la Hines takip etti.

Udoh, en zorlayıcı oyuncu oylamasında ise yüzde 37,5 oy alan Hines'ın arkasından yüzde 12,5'la Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Bryant Dunston ile ikinciliği paylaştı.

Ankette, "2016-2017 sezonunun en değerli oyuncusu kim olacak" sorusuna genel menajerlerin çoğu "Teodosic" yanıtını verdi. Rus ekibi CSKA Moskova'nın Sırp oyun kurucusu Milos Teodosic'in yüzde 62,5 oy aldı.

Teodosic, ayrıca yüzde 81,25 oyla en iyi pas veren, yüzde 56,25'le en iyi oyun kurucu ve yüzde 62,5 ile en iyi basketbol zekasına sahip oyuncu seçildi.

Ankette yöneltilen, "Mümkün olsa hangi oyuncuyu kadronuza katmak istersiniz?" sorusuna, menajerlerin yüzde 31,25'i "Nando De Colo" cevabını verdi. Teodosic yüzde 18,75 oyla ikinci olurken, Ekpe Udoh bu kategoride de yüzde 12,5 oy elde ederek, Sergio Llull ile 3. sırada yer aldı.

Unics Kazan forması giyen Keith Langford'un yüzde 43,75 oyla en iyi ABD'li basketbolcu seçildiği kategoride, yüzde 12,5'la Darüşşafaka Doğuş'tan Brad Wanamaker ikinci, yüzde 6,25'le aynı takımdan Will Clyburn ise 4. oldu. Ekpe Udoh da Clyburn ile aynı oyu elde etti.

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic yüzde 12,5 oyla ligin en iyi şutörü kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Real Madrid'in ABD'li oyuncusu Jaycee Carroll yüzde 31,25 oyla bu kategoride ilk sıraya yerleşti.

THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunun "Yükselen Yıldız Ödülü"nü ise genel menajerlere göre Real Madrid'in Sloven oyuncusu Luka Doncic kazanacak.