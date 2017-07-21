Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

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Östersunds'u iki maçta da yenemeyen temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Sarı-kırmızılılar Östersunds'a elenince bir Galatasaray taraftarı kombine kartını yakarak yönetime ve futbolculara tepki gösterdi.

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

1 Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.

2 Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı Selçuk İnan'ın Östersunds maçındaki kötü performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

3 Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Elif Elmas, İstanbul'a geldi.

4 Fatih Terim'den mutluluk pozu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Çeşme Alaçatı'da karşılığı kavga sonrasında ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

5 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

6 Cengiz Ünder Başakşehir'e veda etti Medipol Başakşehir, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder için basın toplantısı düzenledi.

7 Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatlarıyla birlikte karıştığı kavganın detayları ortaya çıktı.

8 Neymar PSG'ye transfer oluyor İspanyol basını Barcelonalı Neymar'ın 222 milyon euro bedelle PSG'ye transfer olacağını yazdı.

9 G.Saray'ın yeni transferi Mariano'nun şık hareketleri Galatasaray'ın yeni sağ beki Mariano Ferreira'nın yaptığı asistleri, attığı golleri ve yaptığı kritik müdahalelerini sizler için derledik.