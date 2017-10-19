Avrupa Ligi'nde Konyaspor, Salzburg'a mağlup oldu

46. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top kaleci Walke'de kaldı.
60. dakikada Samassekou'nun pasında, ceza sahasında topla buluşan Berisha'nın yerden şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.
80. dakikada Avusturya temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ferhat Öztorun'un geri pasında topu kontrol etmekte zorlanan kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı Minamino'ya kaptırdı.
Bu oyuncunun pasında Dabbur, topu filelere gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Salzburg'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.