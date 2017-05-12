Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax finale yükseldi

Manchester United - Celta Vigo: 1 - 1

Lyon - Ajax: 3 - 1



Old Trafford'da İspanyol ekibi Celta Vigo'yu konuk eden Manchester United, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 1 - 0 mağlup eden İngilizler, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

LYON'A 3 GOL YETMEDİ

Günün diğer maçında ise Fransız takımı Olympique Lyon, Stade de Lyon'da Ajax'ı ağırladı. Deplasmanda rakibine 4 - 1 mağlup olan Lyon, sahasındaki rövanş maçını 3 - 1 kazanmasına rağmen final biletini alamadı. Ajax ise 1 gol avantajı ile finale yükselen taraf oldu.