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Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan yarı final maçlarının ardından İngiliz M.United ve Hollanda temsilcisi Ajax finale yükseldiler.

Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax finale yükseldi
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Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax finale yükseldi

Manchester United - Celta Vigo: 1 - 1

Lyon - Ajax: 3 - 1


Old Trafford'da İspanyol ekibi Celta Vigo'yu konuk eden Manchester United, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibini 1 - 0 mağlup eden İngilizler, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

LYON'A 3 GOL YETMEDİ

Günün diğer maçında ise Fransız takımı Olympique Lyon, Stade de Lyon'da Ajax'ı ağırladı. Deplasmanda rakibine 4 - 1 mağlup olan Lyon, sahasındaki rövanş maçını 3 - 1 kazanmasına rağmen final biletini alamadı. Ajax ise 1 gol avantajı ile finale yükselen taraf oldu.

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