Avrupa Şampiyonu şimdi 5. Lig'de

Bayern ile üç lig şampiyonluğu yaşayan, EURO-96'da şampiyon olan Panzerler'in kadrosunda bulunan Mario Basler, bugün 5.Lig'deki Rot-Weiss Frankfurt'un geçici teknik direktörü oluyor.

5. LİG'DE ANTRENÖR OLACAK

Mario Basler, Alman futbolunun en yetenekli isimlerinden biriydi. 1968 doğumlu yıldız futbolcunun Bayern Münih formasıyla yaşadığı üç lig şampiyonluğuna karşın yeteneklerinin hakkını vermediği Alman futbolunda sık konuşulur. Basler, EURO-96'da şampiyon olan Almanya'nın da kadrosundaydı ama elemelerde görev almasına karşın, şampiyonada sakatlığı sebebiyle süre alamamıştı.

1996'nın Avrupa Şampiyonu Mario Basler, bugün Almanya 5. Ligi'nde (Almanya'da ligler: Bundesliga, 2. Lig, 3.Lig, Regionalliga-5 grup, Oberliga-14 grup) teknik direktörlüğe başlayacak. Basler, 17 takımlı Oberliga Hessen'de 16'ncı sırada bulunan SG Rot-Weiss Frankfurt'un başına geçiyor. Basler'in devre arasında kadar geçici teknik direktör olarak görev yapacağı açıklandı.