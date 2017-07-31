Avrupa temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

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Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcu herşeyi A'dan Z'ye kaleme aldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

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1 Rıdvan Dilmen: TFF Şenol Güneş'le 4 maçlık anlaştı Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

2 Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması Fikret Orman, Şenol Güneş için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı.

3 N'Diaye Galatasaray'da Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Osmanlısporlu Badou N'Diaye ile anlaştı.

4 Semih Kaya'nın ayağının kırıldığı o an Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nin, Çek Cumhuriyeti'nde oynanan ilk hafta maçında ayak tarak kemiği kırıldı.

5 Bekir İrtegün FETÖ itirafçısı oldu ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir İrtegün, itirafçı olduğu için serbest bırakıldı.

6 Fatih Altaylı: Fenerbahçe lobisi Fatih Terim'i istemedi Fatih Altaylı, TFF'deki Fenerbahçe lobisinin Fatih Terim'in üzerine oynadığını ve sonunda görevden almayı başardıklarını söyledi.

7 Kjaer'in maaşının yarısını F.Bahçe ödeyecek Sevilla ile 13 milyon euro karşılığında anlaşan F.Bahçe'de, Kjaer'in maaşıyla ilgili yaşanan sıkıntı da çözüme kavuştu.

8 Ben Arfa'nın tercihi Fenerbahçe oldu Ben Arfa'nın menajeri, Fransız oyuncunun Türkiye'de gideceği tek takımın Fenerbahçe olduğunu söyledi.

9 Lucescu Mehmet Özbek'in gönderilmesini istedi Mircea Lucescu, Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal ile yaptığı görüşmede Florya'nın tek patronu olmak istediğini söyledi.