Avrupa temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya'nın Sturm Graz takımı ile 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Madley yönetecek.
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Robert Madley'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graham Scott olacak.
BAŞAKŞEHİR'E RUMEN HAKEM
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Club Brugge takımıyla Çarşamba günü oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçının hakemleri açıklandı.
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek.
István Kovács'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yaparken, karşılışmanın dördüncü hakemi Iulian Calin olacak.