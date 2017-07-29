Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 2 madalya daha

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 58 kiloda madalya mücadelesi veren Mustafa Safa Yıldırım, finalde Gürcü Giorgi Shotadze ile karşılaştı. Rakibine 3-1 yenilen milli sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu.
85 kiloda finale yükselen Muhammed Furkan Dursun da Macar Alex Girgo Szoke'ye 2-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.
Erkekler grekoromende 46 kiloda Mükremin Akbaş, 54 kiloda Kadir Kamal, 63 kiloda Emrullah Candır, 76 kiloda Ubeyid Karamuk ve 100 kiloda Mehmet Atçı yarın madalya mücadelesi verecek.