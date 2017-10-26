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Avrupa'da basketbol takımlarımızın sonuçları

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden basketbol takımlarının oynadığı mücadeleler sonuçlar..

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THY AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes: 80-71

7DAYS AVRUPA KUPASI

A GRUBU
Darüşşafaka - UNICS Kazan: 78-69

B GRUBU
Buducnost Podgorica - Galatasaray Odeabank: 87-78

D GRUBU
Dolomiti Energia Trento - Tofaş: 88-91

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

A GRUBU
Ewe Baskets Oldenburg - Pınar Karşıyaka: 96-82

B GRUBU
Gaziantep Basketbol - Iberostar Tenerife: 74-87

FIBA AVRUPA KUPASI

E GRUBU
İstanbul BBSK - Lukoil Academic Sofia: 81-69

KADINLAR AVRUPA LİGİ

A GRUBU
Bourges Basket - Galatasaray: 72-74

B GRUBU
Fenerbahçe - BLMA: 79-63
Yakın Doğu Üniversitesi - UMMC Ekaterinburg: 70-79

KADINLAR AVRUPA KUPASI

B GRUBU
Mersin BŞB - Enisey: 69-62

E GRUBU
Bellona AGÜ Spor - Basket 90 Gdynia: 67-62

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