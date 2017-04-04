Avrupa'da Türk finali

Kayseri'de Kadri Has Kongre Merkezi'nde oynanacak finalin ilk maçı saat 19.00'da başlayacak. Rövanş ise 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da Caferağa Spor Salonu'nda yapılacak ve kupanın sahibi belli olacak.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Bellona AGÜ, grup aşaması ve son 16 turunu kayıpsız geçti. Yarı finale gelene kadar tek yenilgisini 8'li play-off turunda alan Bellona AGÜ, çeyrek finalde ise Fransız temsilcisi BLMA'yı da rahat bir şekilde eledi. Kayseri ekibi, yarı finalde de bir başka Türk takımı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u iki maçta da yenerek finale çıktı.

Yakın Doğu Üniversitesi ise kupaya eleme turlarından başladı. Ön elemede İstanbul Üniversitesi'ni geçen Yakın Doğu Üniversitesi, grup maçlarını ve son 16 turunda ise yenilgi almadı. Yakın Doğu Üniversitesi, 8'li play-off turunda İtalyan temsilcisi Reyer Venezia'ya ilk maçta yenilmesine rağmen rövanşta gerekli farkı alarak çeyrek finalist oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, çeyrek finalde de Fransız temsilcisi ESBVA-LM, yarı finalde ise Galatasaray'a yenilmeden finale yükseldi.