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Avrupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MADRİD DERBİSİ

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda oluşan yarı eşleşmeleri şu şekilde:

Real Madrid - Atletico Madrid
Monaco - Juventus


Yarı finalde ilk maçlar 2-3 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve mücadeleler sonunda Cardiff'in ev sahipliği yapacağı finale adlarını yazdıran takımlar belli olacak.

AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMEŞER BELLİ OLDU

Nyon'da çekilen kura çekimi sonucunda oluşan yarı eşleşmeleri şu şekilde:

Ajax - Lyon 
Celta Vigo - Manchester United


UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin ilk maçları 4 Mayıs Perşembe akşamı, rövanş maçları da 11 Mayıs Perşembe akşamı oynanacak.

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