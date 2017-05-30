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Avrupa'nın devleri Cengiz Ünder'in peşinde

Başakşehir'in genç yıldız adayı Cengiz Ünder için Tottenham ve Lille'in devrede olduğu ifade edildi.

Avrupa'nın devleri Cengiz Ünder'in peşinde
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Başakşehir'le çok başarılı bir sezon geçiren ve adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılan Cengiz Ünder'e İngiltere ve Fransa'dan talipler var.

TOTTENHAM YA DA LİLLE

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in sezon başında Altınordu'dan 700 bin euroya transfer ettiği Cengiz Ünder'e, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile Fransız temsilcisi Lille transfer teklifinde bulundu.

beIN Sports’un haberine göre; 19 yaşındaki futbolcunun transferi için Lille’den Başakşehir’e 9 milyon euroluk resmi teklif geldi. Genç yetenek için Tottenham da Lille gibi 9 milyon euro önerdi Başakşehir'e.

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