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Avustralya Açık'ta Djokovic elendi

Dünya 2 numarası olarak yarıştığı Avustralya Açık'ta 6 kez şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic, Özbek rakibine yenilerek ikinci turda elendi.

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Avustralya Açık'ta Djokovic elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerin favori ismi Sırp Novak Djokovic, Özbek Denis Istomin'e 3-2 yenilerek 2. turda elendi.

117. SIRADAKİ RAKİBİ GALİP GELDİ

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler ikinci tur mücadelesinde, organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile dünya klasmanında 117. sırada yer alan Istomin karşılaştı. Dört saat 48 dakika süren maçta Djokovic'e 7-6, 5-7, 2-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 üstünlük kuran Istomin, tur atladı.

2008'DEN BU YANA İLK KEZ

Son iki yılda Avustralya Açık'ta şampiyonluğu kaptırmayan Djokovic, 2008'den bu yana ilk kez bir grand slam turnuvasına 2. turda veda etmiş oldu.

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