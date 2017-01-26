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Avusturalya Açık'ta Federer finalde

Avustralya Açık tek erkeklerde Roger Federer, Stanislas Wawrinka'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

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Avusturalya Açık'ta Federer finalde

Avustralya Açık yarı finalinde Stanislas Wawrinka ile karşılaşan Roger Federer, rakibinin 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.

Federer, Dünya erkekler sıralamasında 4. sırada bulunan Wawrinka'yı mağlup edip, Avustralya Açık'ta 7 yıl aradan sonra finale yükselmiş oldu.

NADAL-DIMITROV MAÇININ GALİBİYLE KARŞILACAK

Roger Federer, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal - Grigor Dimitrov maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Rafael Nadal-Grigor Dimitrov arasındaki karşılaşma 27 Ocak'ta oynanacak.

Avustralya Açık finali ise 29 Ocak Pazar günü oynanacak.

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