Avusturalya Açık'ta Federer finalde

Avustralya Açık yarı finalinde Stanislas Wawrinka ile karşılaşan Roger Federer, rakibinin 3-2 yenerek finale çıkmayı başardı.
Federer, Dünya erkekler sıralamasında 4. sırada bulunan Wawrinka'yı mağlup edip, Avustralya Açık'ta 7 yıl aradan sonra finale yükselmiş oldu.
NADAL-DIMITROV MAÇININ GALİBİYLE KARŞILACAK
Roger Federer, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal - Grigor Dimitrov maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Rafael Nadal-Grigor Dimitrov arasındaki karşılaşma 27 Ocak'ta oynanacak.
Avustralya Açık finali ise 29 Ocak Pazar günü oynanacak.