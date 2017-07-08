Avusturya'da pole pozisyonu Bottas'ın

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fin sürücü Bottas, 1.04.251'lik derecesiyle Formula 1 kariyerinde ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Formula 1'de 4 kez (2010, 2011, 2012, 2013) dünya şampiyonluğu yaşayan Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, 1.04.293'lük süresiyle ikinciliği elde etti.

SIRALAMA TURLARI YAPILDI

Aracında vites değişikliğine gitmesi sebebiyle yarınki yarışa 5 sıra geriden başlama cezası verilen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.04.424 ile sıralama turlarını üçüncü tamamladı.

Şu ana kadar koşulan 8 yarışta, Avustralya, Bahreyn ve Monaco'da Vettel, Çin, Kanada ve İspanya'da Hamilton, Rusya'da Bottas ve Azerbaycan'da ise Daniel Ricciardo kürsünün zirvesine çıktı.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Avusturya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.04.251

2. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.04.293

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.04.424

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.04.779

5. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.04.896

6. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.04.983

7. Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1.05.480

8. Sergio Perez (Force India) 1.05.605

9. Estaban Ocon (Force India) 1.05.674

10. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.05.726