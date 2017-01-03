Axel Witsel Çin'e transfer oldu

Axel Witsel, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak yerine Asya'da kariyerini sürdürmeyi seçti ve Juventus'un teklifini reddetti.

Juventus, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Witsel için kulübü Zenit'e 6 milyon Euro teklif etmişti ama Rus kulübü daha fazlasını talep etmişti.

AİLEMİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM

İtalyan Tuttosport gazetesine konuşan Witsel, Çin'den hayır diyemeceği bir teklif aldığını söylerken, ''Benim için çok zor bir karardı. Bir tarafta dünyanın en iyi takımlarından Juventus vardı. Ama diğer yandan da Juventus, bana karşı hep iyi davrandı, onlara karşı çok teşekkür ederim. Umarım, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırlar, onları destekliyeceğim. Kim bilir, belki ileride yollarımız kesişir.'' şeklinde konuştu.