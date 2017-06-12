Aydın Karabulut Antalyaspor'da

Antalyaspor transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Jeremy Menez ile bombayı patlayan Akdeniz ekibi, Aydın Karabulut ile sözleşme imzaladı. Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Aydın Karabulut, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUĞA OYNAMAK İSTİYORUZ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Aydın Karabulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki kanat ve forvet oyuncusu Aydın Karabulut kendisini 2 yıllığına Antalyasporlu yapan sözleşmeye Döşemealtı'ndaki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza attı.

“Şampiyonluğa oynamak istiyoruz” Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden 29 yaşındaki deneyimli oyuncu Aydın Karabulut, “Başkana ve hocamıza teşekkür ederim. Son zamanlarda Antalyaspor gibi yükselişe geçmiş ve geçmeye devam eden bir kulübe geldim bu benim için bir şans diye düşünüyorum. Hak ettim mi? Kendime göre hak ettim. Hak etmesem buraya gelemezdim. Ben çok mutluyum ve gelecek seneyi düşünüyorum. Hedeflerimiz yukarılara oynamak. Açıkçası şampiyonluğa oynamak istiyoruz. Baktığınız zaman Türkiye'den daha iyi bir yer yok. Hayırlısı olsun diyorum” dedi.