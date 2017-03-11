Ayhan Akman: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık

Maçın sonuna kadar mücadele etmeyi bırakmayan futbolcuları kutladığını söyleyerek söze başlayan Akman, “Öncelikle futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Maçın sonuna kadar bırakmadan oynadılar. Maç içinde gel-gitler yaşadık. 2 penaltı atışı kullanıldı bize karşı. Antalya maçında ve bu maçta çok iyi bir reaksiyon gösterdi takımımız. Futbolcu arkadaşlarımızı teknik ekip olarak kutluyorum. İlk yarıda oynadığımız oyun olumluydu. İkinci yarıda düşüşler yaşadık. Penaltıların da etkisi oldu bunda. Maçın sonunda Galatasaray’ın genlerinde olan kazanma alışkanlığını takımımız yerine getirdi. Futbolcu arkadaşlarımı 3 puan aldıkları için kutluyorum” ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR KENDİNE BAKMALI"

Riekerink ile Tudor’un birbirinden farklı sistem ve antrenman teknikleri uyguladığını söyleyen Akman, “Şu anda daha değişik bir sistemde oynuyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız buna adapte oluyorlar. Her hocanın değişik bir sistemi ve antrenman tekniği vardır. Oyuncu arkadaşlarımızın bunlara alışması gerekiyor. Zaman zaman sakatlıklar yaşıyoruz. Değişik sisteme ayak uyduran futbolcular, antrenman sistemine de ayak uydurmalı. Her sakatlığın antrenmana bağlanmaması gerekiyor, oyuncuların kendisine bakmaması da buna etki eder. Bu maçta 90 dakika boyunca oyuncularımız kazanmak istediklerini gösterdi. Geçtiğimiz haftalarda zaman zaman hakem hatalarından başımız ciddi şekilde yandı. Futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum hak ettiğimiz bir 3 puanla yolumuza devam ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.