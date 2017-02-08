Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a yeni teklif

Konyaspor'da sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti.

Konuyla ilgili net açıklama ise dün geldi. Asbaşkan Celalettin Çakıcı’nın sözleri başarılı çalıştırıcının takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarın yüreğine su serpti.

2 YIL DAHA

“Hocamız takımın başında” diyerek sözlerine başlayan Çakıcı, “Konyaspor taraftarı rahat olsun. Aykut Kocaman ile 2018 yılına kadar sözleşmemiz var. 2 yıl daha sözleşme uzatmak amacındayız. Kendisine teklifte bulunduk, şu an düşünüyor. Sezon tamamlanana kadar kararını bildirecek. Bizim bulunduğumuz bir ortamda kaosa yer yok. Hiçbir yere gitmiyor içimiz rahat olsun” dedi.

KURADAN MEMNUN

Konyaspor’un kurasını da değerlendiren Çakıcı, “Sivasspor 1. Lig’de mücadele etse de, flaş takım. Güçlü bir kadroları ve iyi bir teknik adamları var. İstediğimiz gibi bir kura oldu. Bizim açımızdan kura güzel” diye konuştu.