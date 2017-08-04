Aykut Emre Yatkut Ümraniyespor'da

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de play-off kalmayı son haftalarda kaçıran Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'e yükselmek için önemli transferler yapıyor.

AYKUT EMRE YAKUT 3 YILLIK İMZALADI

Konyaspor'dan Rangelov'u kadrosuna katarak forvet hattını güçlendiren Ümraniyespor, orta sahasına da genç bir isim olan Aykut Emre Yakut'u transfer etti.

Sergen Yalçın döneminde Sivasspor'da forma giyen Aykut Emre, oynadığı hocaların gözde isimlerinde biri olmayı başarıyor.

Genç oyuncu Ümraniyespor'la 3 yıllık sözleşme imzaldı.