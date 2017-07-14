Aykut Kocaman: Acil forvet ihtiyacımız var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, özel açıklamalar yaparken, transfer konusunda da konuştu.

ACİL TRANSFER MESAJI

beinsports'a röportaj veren Aykut Kocaman "İki pozisyona arayışlarımız var ama aslında arayış da değil temaslar. Robin van Persie'nin son 2 yıldır antrenman ve maç periyoduna bakınca, Fernandao'nun da geçen sezonki sakatlığının devam etmesinden dolayı acil bir forvet ihtiyacımız var. Bu net bir şekilde gözüküyor. Bu da çok kolay değil. Bir pozisyonda daha çalışmalarımız sürüyor. Netleştikten sonra kamuoyuna bildiririz zaten" dedi