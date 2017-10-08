Aykut Kocaman aldığı cezayı Fenerbahçe'ye ödetmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, PFDK'nın verdiği cezayı kulübün ödemesini istemedi.

"KULÜBE ÖDETMEM DOĞRU OLMAZ"

Akhisarspor maçında, hakem Bülent Yıldırım'ın, Alper Potuk'a gösterdiği kırmızı kart sonrasında 'Bravo' işareti yapan ve maç sonu da Yıldırım'a, "Özel bir talimat mı aldın?" diyen Kocaman, federasyon tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

Aykut Kocaman'ın, "Kişisel olarak girdiğim bir tartışmanın faturasını, kulübe ödetmem doğru olmaz. Ceza, şahsıma kesildi ve ben bu tartışmayı kişisel olarak yaptım" diyerek, 13 bin TL'yi kendi cebinden ödediği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüpte, yöneticiler de para cezası aldıklarında, bunu kulübe fatura etmeyip, kendileri ödüyor.