Aykut Kocaman: Alex'in kitabını okumadım

Fenerbahçe'deki eski futbolcusu Alex de Souza'nın yazdığı kitapta, kendisine yönelik ithamlara yanıt veren Aykut Kocaman; "Alex de Souza'nın kitabını okumadım. Sokrates dergisinde yapılmış bir röportaj vardı. O da zihnimde kalmadı. Bilgim onunla sınırlı. Yorum yapmaya gerek yok. Beni üzen şey şu. Yanlışların doğru gibi gösterilmesi üzüyor. Kitabı okumadım. Yorumlardan ve gazetelerde çıkanlar üzüyor. Bu konuların artık uzağında kalmaya çalışıyorum."





"Saygısızlık olmasın diye, bir iki cümlelik yanıtlarla işi geçiştirmeye çalışıyorum. Her şey geçti, gitti. Yaptıklarımızı da geçmişte yaşananlardan öğreniyoruz. Bugün ve yarını planlamak daha doğru. Bir takım savunma psikolojisine girdiğinizde yanlışların doğru haline düşmesi durumuna siz düşüyorsunuz. Savunma yapmak için bir takım iddialar ortaya atmak zorunda kalıyorsunuz. Bir konuda kendinizi savunmak için karşınızdakini de suçlamanız gerekiyor. Kendime yapılmasını istemediğim şeyi, yapmak istemiyorum." dedi.