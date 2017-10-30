Aykut Kocaman: Ciddi bir fırsat kaçırdık

Galatasaray'ın kaybettiği haftayı iyi değerlendiremediklerini belirten Aykut Kocaman; "Ciddi bir fırsatı kaçırdık. Lider 3 puan kaybetmişti yaklaşmayı düşünüyorduk ama olmadı. Saha içinde 3-1 öndeydik, her şey iyi giderken istediğim gibi olmadı, son derece üzgünüz. Özellikle sezon başında bir takım şeyleri anlatmak çok daha kolaydı ama şimdi söylemek zor. Sezon başında olduğu gibi bir durum oldu. Bir tarafıyla doğru şeyleri yapmayı düşünen bir takım ama diğer yandan 3-1 olduktan sonra korumaya yönelik, topu tutamayan, zorlama hareketlere dönen ve bireysel hataların olduğu bir maç oldu." dedi.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Maç öncesi rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizen Kocaman şöyle konuştu;

"Ne desek bu konuda anlatacak bir şey yok. Aslında maç öncesi oyuncularımızla görüşürken Kayserispor'un duran toplarda iyi olduğunu konuştuk. Yapmamız gerekenleri yaptık ama futbol böyle bir oyun. Top bazen göğüsten, bazen kafadan bazen de rakibin çektiği şut birine çarparak gol oluyor."

"KALİTELİ TAKIMIZ"

Bir basın mensubunun geleceğe dair "Işığı görüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Aykut Kocaman; "Kalite olarak söylemem gerekirse, çok net bir kalite var ama şanssızız. Eski futbolcu bir arkadaşımızın da söylediği gibi; topun da bir canı var, giriyor işte top bir şekilde" şeklinde cevap verdi.