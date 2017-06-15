Aykut Kocaman: Defansif oynatıyor eleştirileri aptalca

NTV Spor'da yayınlanan "Spor Aktüel" proramına konuk olan Aykut Kocaman, Ercan Taner'in sorularını yanıtladı.

Kocaman, savunma futbolu oynattığı yönündeki eleştirileri aptalca bulduğunu söyledi.

İşte Kocaman'ın sözleri:

ELEŞTİRİLER ÇOK APTALCA

"Savunma futbolu oynattığıma yönelik saçmalıklara artık cevap vermek istemiyorum. Bu oyun bir bütün. Sadece savunma veya sadece hücum oynayan takım var mı? Böyle aptalca, saçma bir şey olabilir mi? Juventus'un, Barcelona'nın oyunlarına gıpta ediyor herkes. Onlar savunma yapmıyor mu? Savunmasız atak olmaz, ataksız da savunma olmaz. Futbol komple bir oyun. Böyle bir algı son derece saçma, aptalca."





HÜCUM HOCASIYIM

"Savunma futbolu oynattığım algısını oluşturmaya çalışanlar saçmalıyor. Ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi; birtakım şeyleri algılarla yönetmeye çalışmak. Kazanmak zorundasın. Bunun için de her şeye çalışmalısın. Analiz yapmalısın. Bunların hepsi totelde savunma zaten. Teknik direktörlüğe başladığım İstanbulspor'dan beri hayalim oyunu hep 3. bölgede oynamak. Bu da topa sahip olmaktan geçiyor. Topa sahip olmak da bir savunma şeklidir. Bugünün futbolunda, hiç sevmememe rağmen 'endüstriyel futbol' dediğimiz olayda, kazanmak için enstrümanları bulmak zorundasın. İyi takımın ana unsuru kadrodur."