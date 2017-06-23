Aykut Kocaman Doumbia'yı istedi

Fenerbahçe'de forvet transferinde de izlenecek yol büyük ölçüde belli oldu. Milan, golcüsü Bacca için önceliği Fenerbahçe'ye vermişti. Ancak Marsilya ile görüşen Kolombiyalı oyuncu, tercihini Fransız ekibinden yana kullandı.



Yönetim de Aykut Kocaman'ın onay verdiği Seydou Doumbia'ya rotayı çevirdi ve bu transferi bitirmek için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler, Salih Uçan'ın 2 sezon kiralık olarak formasını giydiği dönemde Roma ile yakın ilişkiler kurmuştu. İtalyan ekibinin kiralık listesine koyduğu 28 yaşındaki forvet için Fenerbahçe'ye her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi ise Sporting'in de istediği Doumbia'nın yıllık 3 milyon Euro'luk (12 milyon TL) ücretinin bir kısmını Roma'ya ödetmek istiyor.

OYUNCUDA SORUN YOK

Geçtiğimiz sezon oyuncuyu Basel'e kiraladığında maaşın bir bölümünü üstlenen Sarı- Kırmızılılar'ın, Kanarya'nın bu talebine olumlu bakabileceği öğrenildi. Seydou Doumbia, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır. Bu nedenle oyuncuyla yapılacak ilk görüşmede anlaşma sağlanması bekleniyor.



Yönetim, Aykut Kocaman'ın, "Bir an önce aramıza katılsın, takıma alışsın" talebi sonrası Doumbia'yı 1 Temmuz'da başlayacak