Aykut Kocaman: Fatih Terim ne iş yapıyor anlayamıyorum

Aykut Kocaman, Turkcell TV uygulamasında yer alan Life+ TV'de katıldığı Spor Meydanı programında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i hedef alan açıklamalar yaptı.

İşte Kocaman'ın sözleri:

TÜRKİYE FUTBOL DİREKTÖRÜ NE İŞ YAPAR?

"Türkiye Futbol Direktörlüğünün içeriğini bilmiyorum. Görev tanımının ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Gerekli miydi gereksiz miydi... Demek ki gerek görmüşler diye düşünüyorum. Futbol takımı teknik direktörlüğü bambaşka bir alandır, ülkenin futbolunun eğitmenliği bambaşka bir alandır. Bana bir gün Türk futbolunun eğitim dairesinin başına geç deseler, 'ben bu işi bilmiyorum' der teşekkür ederim. Ben yıllardır yarışmacıyım, takım yönetirim. Türkiye Futbol Direktörlüğü çok geniş bir alanı kapsıyor. Fatih Terim'in bunun neresinde olduğunu, ne kadarı olduğunu, ben gözlemlediğim zaman anlayamıyorum. Futbol direktörlüğünün içini bilmiyorum. Çok kapsamlı bir şey bu. Türkiye Futbol Direktörlüğü, Fatih Terim gittikten sonra devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Anlayabilmek mümkün değil. Hangi takke hangi külah o zaman. Fatih Terim gittikten sonra bu görev devam edecek mi mesela?"





BİZİ TEŞVİK ETMELİYDİ

"158-159 takımın katıldığı Türkiye'nin kupasında şampiyon olduk. Bir önceki yılla hemen hemen aynı kadromuz, sadece genç oyuncularla takviye yaptık.. Türkiye Futbol Direktörlüğü dediğiniz andan itibaren şunu görüyorum ben: Hak eden oyuncu olmasa dahi, ki hak eden oyuncular var bence, futbol direktörünün futbol seçiciliğinin dışında bizim gibi bir şeyler yapmaya çalışan takımların oyuncularını teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum.. Ben olsam öyle yapardım çünkü ortada somut bir başarı var.''